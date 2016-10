http://allanschneidertutoring.com/?x1=where-to-buy-zoloft-in-europe&14b=a7 where to buy zoloft in europe ワ州バンクーバー出身。日本には駐留兵として2年ほど滞在経験がある。山登りや自転車を愛好し、その傍ら歴史調査にも興味を向けた。当地日系移民の婚姻記録、死亡記録、日系新聞の歴史、地元大手メディアに扱われた日系関連の記事録など、歴史家としての貢献も大きい。 日系史調査に傾倒したのは、シアトル別院仏教会に通い、日系関係者と交流を深めてから。本紙でも紹介している小説『ノー・ノー・ボーイ』のモデルとされるジム・アクツ氏は、ジョンにだけ日系社会の様々なひずみや自身の思いを語ったことがあるという。ノートに記さなかった当時の後悔を糧に、その後の調査に真剣に取り組んだ。完成した資料はワシントン大学などに保管されている。 ある年、新年号制作追い込みのさなか、突然電話が鳴った。「体調が悪く動けない」――。慌てて取材をキャンセルし、病院へ連れていったことがあった。以来、体調は完治せず、特に5、6年前から衰えが見え始めた。ジョンは「第二の家」としていた本紙事務所に来ると、ソファに体を沈め、調査や読書、校正に時間を充て、筆者が帰宅時間に自宅まで送るのが日課となった。 数年前、信頼する長女が当地へ戻り安心したようだった。歩行が難しくなった2014年に事務所通いをあきらめ、長女宅へ居を移していた。 家族から訃報を受けて、トミオ・モリグチ発行人に伝えると、「少しずつ。みんないなくなっていくね」と、寂しそうにつぶやいた。 同年齢のモリグチ発行人の姿を見てふと頭に浮かんだのは、本紙をジョンに紹介したというヒロ・ニシムラさんの言葉。今年で97歳。周りの知人、友人は皆ほとんど世を去った。「誰もいなくなってさみしい。でも文句はありません。長寿をありがたく思っています」 ジョンが死去した日は、事務所内の会議テーブルに置かれた「ジョンの箱」にあった膨大な資料を整理していた。ふとジョンのことを思い出していたところだった。 ジョン、いろいろお世話になりました。ありがとう。 (佐々木 志峰)

