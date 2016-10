シアトル石垣プロジェクト　７

https://www.itsix.com/demo/slider/x/?p=849 use zolpidem teva tablets 「心理学者って、何するの?」と聞いてみると、彼は大学で心理学を教えていて矯正施設でも何かプログラムをしているそうであった。 フィリップは石に関して全くの素人だったが、とても根気強く、一つの石に二日間かかりっぱなしでも諦めなかった。とても張り切っていて、教えがいもあった。彼はワークショップの間に花崗岩に目覚めたらしかった。プロジェクトが終わったときに石彫のクラスを探して石を彫り始めたそうである。それも、初心者なのにどうしても花崗岩を彫るんだと先生をあきれさせたそうだった。(花崗岩はとても硬いので初心者には普通勧めない) 「フクロウ、彫っただろ。どんぐりも彫った。今度はもっと大きなどんぐり彫ろう」――。半年経ってから彼に会ったときに話してくれた。あのワークショップで石に目覚めて、それを続けている、というのはうれしいものである。純徳社長にフィリップのことを報告したら喜んでいた。 シアトルの公園局から派遣されたクレーンのオペレーターは、レイというおじさんだった。この人は少し手荒い運転をするので少しおっかなかった。クレーンがこの現場には大きすぎた事もあったのだが、社長が「石を上に上げて」、とサインを出すと、彼はウィンチでワイヤを引き上げるのではなく、クレーンを立てるので、確かに石は上がるが、向こうに行ってしまうのであった。 セイドという80年代の英国のロックバンドで『Smooth operator(滑らかなオペレーター)』という有名な曲があるのだが、レイはすぐに「Not so smooth operator(滑らかじゃないオペレーター)」の異称がついた。 しかし、彼に言わせると、あんなに気を使ってクレーンを操作した事はなかった、気を使った、とのことだった。でも、「楽しかった。ああいうプロジェクトに参加できたのは光栄だ」、とワークショップの終わりの頃に言われて、驚いた。あの仏頂面に無口の彼をそこまで言わせたのは、何かあったに違いなかった。 レイの相方はランスと言って、この人はこの人でリラックスしすぎではないかと思うくらいリラックスした人だった。彼の仕事は石をワイヤで吊るしてそれが空中を飛んでいるときに周りの人が危なくないように確認する事だった。 しかし、彼はしょっぱなに「俺、石なんか吊ったことない。勉強するつもりだからどんどん自分達で石を吊ってくれ」と宣言した。彼もレイの様に終わりになってから改まって感謝してくれた。皆に気に入られたいい人だった。 マイケルはミシガンの人で、普通の人と作りが違うのではないかと思わせるほど頑丈に出来たおじさんだった。彼の体力と底力に驚いて、「マイケル、あんた仕事なにしてるの?」と聞くと、今はミシガンの森林局の仕事をしているが、昔は樵(きこり)をしていた、と言っていた。 「樵は危ない上、ものすごくきつい仕事なんだ」、とも言っていた。あの炎天下で彼は好んで陽があたっているところに行ってしまうのであった。 「マイケル、暑くないの?日射病になるよ、大丈夫?」と、声を掛けるのだが、彼は「俺は熱探査用小型コンピュータ制御ミサイルなんだ。暑いのは大好きさ」と、笑顔で大汗をかきながら言うのであった。 (続く) (児嶋 健太郎)

